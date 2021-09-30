В кузбасском лесу накрыли нарколабораторию

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Ее организовали двое жителей Белова 23 и 25 лет. До задержания злоумышленники успели произвести более 8,8 килограмма мефедрона.

Лабораторию обнаружили полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Она располагалась в утепленной палатке, установленной среди деревьев в непроходимой местности. Здесь же находились канистры с реагентами и прекурсорами, лабораторное оборудование, генератор для отопления, противогазы, перчатки и другие предметы, которые использовались при производстве синтетического наркотика. Кроме того, изъятого сырья, как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области, хватило бы для изготовления еще около 3 килограммов запрещенного вещества.

На подходах к лаборатории были выставлены импровизированные ловушки. Производство там велось круглосуточно вне зависимости от погоды. Палатка отапливалась воздушными пушками, а внутри был оборудован свет.

Подельникам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. В качестве максимальной меры наказания по вменяемым им статьям преступники могут получить пожизненное лишение свободы.