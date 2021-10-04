В Новокузнецке закроют МФЦ, в котором травмировалась пенсионерка. Фото: Инцидент Кузбасс.

В Новокузнецке закроют на ремонт два филиала МФЦ, в одном из которых о напольную плитку поранилась пожилая женщина. Ориентировочный срок окончания ремонтных работ конец декабря 2021 года. Для этого помещения передадут в региональную собственность. Об этом сообщили в пресс-службе блока экономического развития и цифровизации Администрации Правительства Кузбасса.

- На ненадлежащее состояние этих помещений, в частности на существенные повреждения пола и напольного покрытия (трещины, выбоины, сколы поверхности, вздутие и отслоение верхнего слоя от основания), поступали многочисленные обращения от кузбассовцев, - в пресс-службе.

Собственнику неоднократно направляли обращения с просьбой устранить имеющиеся недостатки, которые создавали угрозу угрозу жизни и здоровью посетителей. Однако ремонтные работы так и не были проведены.

Так как в помещениях планируется ремонт, с 11 октября офисы «Мои Документы» на улице Новоселов и улице Братьев Гаденовых закроют. Сотрудников временно переведут в иные офисы МФЦ, которые расположены на территории города. Также будет увеличено время приема посетителей.