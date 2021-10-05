Коронавирус в Кузбассе: названы территории с новыми заболевшими

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ (архив)

По данным оперативного штаба, на утро 5 октября в Кузбассе было выявлено 164 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией - это на пять меньше, чем день назад.

Лидером в регионе по числу заболевших остается Кемерово с 27-ю случаями. Далее следуют Новокузнецк - 24, Междуреченск - 22, Прокопьевск - 16, Белово - 15, Юрга - 14, Мыски - 7, Ленинск-Кузнецкий - 5, Анжеро-Судженск - 4, Калтан,Краснобродский, Осинники, Беловский МО и Юргинский МО - по 3, Тайга, Гурьевский МО, Новокузнецкий МР, Промышленновский МО и Таштагольский МР - по 2, Ленинск-Кузнецкий МО, Прокопьевский МО, Тисульский МО, Топкинский МО и Яшкинский МО - по 1.

Число выздоровевших за прошедшие сутки вновь превысило число заболевших - их 177. Таким образом, в Кузбассе 55169 больных справились с болезнью.

Умерли шесть пациентов - четыре женщины и двое мужчин. У всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Самая молодая - 1989 года рождения, она проживала в Ленинске-Кузнецком. Остальным было более пятидесяти лет.

В общей сложности пандемия в Кузбассе унесла жизни 1323 человек.

По состоянию на 5 октября медицинскую помощь продолжают получать в регионе 1227 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9933 человек.