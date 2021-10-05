В кузбасском роддоме обновили рекорд по новорожденным

Фото: perinatalkemerovo / instagram.com

568 детей родилось в сентябре в Кемеровском областном клиническом перинатальном центре имени Л. А. Решетовой. Это новый рекорд для учреждения, до этого здесь планку в полтысячи еще не переходили.

Перинатальный центр в связи с пандемией на 340 дней был перепрофилирован и работал в режиме ковидария, в нем прошло лечение в условиях стационара 6 545 человек. К своей обычной работе коллектив вернулся только в середине марта нынешнего года. И сейчас, похоже, пользуется большим спросом у рожениц. В мае, к примеру, за одни сутки здесь родилось 32 малыша, в том числе две двойни. Медицинское учреждение тогда назвало это счастливое событие абсолютным рекордом.

А в минувшем сентябре в центре впервые появились на свет 283 мальчика и 285 девочек. О новом достижении рассказали в Instagram-аккаунте медучреждения:

- Именно столько раз наши врачи первыми взяли на руки, а акушерочки - взвесили и измерили настоящее счастье. Это новый рекорд! Но наши специалисты уверены - перинатальный центр может и больше.