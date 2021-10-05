Губернатор Кузбасса поздравил с праздником педагогов

Фото: пресс-служба АПК

Сегодня День учителя отмечают более ста государств нашей планеты.

Как отметил Сергей Цивилев, в Кузбассе это профессиональный праздник для 45 тысяч педагогов, из которых более 20 тысяч - школьные учителя.

- Все вы выполняете важнейшую миссию: даете подрастающему поколению необходимые для их дальнейшей жизни знания, распознаете и помогаете развить детские таланты и способности, - подчеркнул в своем поздравлении глава региона.

В Кузбассе за последние три года построено 6 новых школ по нацпроекту «Образование» и 25 учреждений капитально отремонтировано и оснащено в рамках региональной программы «Моя новая школа». В образовательных учреждениях, в том числе детских садах, внедряются инновационные технологии обучения, открываются классы 3D-моделирования и робототехники, современные физические и химические лаборатории.

Для кузбасских педагогов предусмотрены региональные меры поддержки: например, единовременные выплаты из областного бюджета для тех, кто преподает в сельских школах. А благодаря участию Кузбасса в федеральной программе «Земский учитель», за два года уже 74 педагога, переехавшие из разных уголков России на работу в наши села, получили по миллиону рублей.