В Кузбассе полицейские устроили ночную профилактику

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Во всех городах, районах и муниципальных округах региона проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Ночь-Район».

Его цель - предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также правонарушений, совершаемых в жилом секторе, на улицах и в иных общественных местах.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, было пресечение около 1 650 различных административных правонарушений, около половины из которых – по линии безопасности дорожного движения.

В отделы полиции доставили 76 граждан по подозрению в совершении преступлений, 188 - за совершение административных правонарушений, 14 - находившихся в розыске. Так, в Белове задержан 36-летний гражданин, числившийся в федеральном розыске за совершение кражи.

В ходе проверок мест реализации спиртосодержащей продукции изъято около 1 700 литров алкоголя. За допущенные нарушения правил хранения и сроков перерегистрации у владельцев изъято 12 единиц огнестрельного оружия.

В ночной операции участвовали около 2 700 человек: почти 2 100 сотрудников органов внутренних дел, а также бойцы Росгвардии, народные дружинники, казаки, работники частных охранных организаций и члены общественных советов при территориальных органах внутренних дел.