В Кузбассе начала прием пациентов инфекционная больница

Фото: пресс-служба АПК

В новом инфекционном комплексе Новокузнецка госпитализированы первые больные, в том числе с коронавирусом.

- Мы построили современную клинику, где единовременно могут проходить лечение более 300 пациентов, это более 11 тысяч человек в год. Здесь самая передовая в Сибири диагностическая база, комфортные условия для пребывания пациентов, безопасные условия для работы медиков, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Инфекционную больницу имени В.В.Бессоненко площадью свыше 27 тысяч квадратных метров и стоимостью 4,7 миллиарда рублей построили и оснастили за 1,5 года. В шестиэтажном здании лечебного корпуса расположено 99 боксов, рассчитанных на 270 коек, при необходимости возможно увеличение коечного фонда до 319 коек.

Сюда же в течение недели, как уточнили в пресс-службе администрации Правительства Кузбасса, переведут больных из старой инфекционной больницы, которую по решению суда закроют из-за ветхости и несоответствия современным стандартам.