В Кузбассе чествовали сотрудников и ветеранов уголовного розыска

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В ГУ МВД России по Кемеровской области прошло торжественное мероприятие, посвященное 103-й годовщине образования службы сыска.

Лучшие оперуполномоченные уголовного розыска Кузбасса и ветераны были награждены ведомственными и областными наградами.

Как отметил начальник Главного управления МВД России по Кемеровской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов, уголовный розыск всегда на передовой в борьбе с преступностью. Эта профессия требует особого склада характера, и здесь нет места случайным людям. Оперативники работают, не считаясь с личным временем, распутывают сложнейшие преступления и самое главное - возвращают людям, которые обращаются в полицию, веру в торжество Закона.

За всю историю подразделения в Кузбассе 25 оперуполномоченных погибли при выполнении служебных обязанностей. Участники мероприятия почтили их память минутой молчания.

В нынешнем году сотрудники угро в регионе раскрыли более 10 тысяч преступлений, в том числе свыше 3 тысяч тяжких и особо тяжких. К уголовной ответственности привлечены, в том числе, 1,5 тысячи лиц, совершивших преступления с использованием информационных технологий, и 33 активных участника организованных групп.

- Сыщик - это звучит гордо! Жители Кемеровской области благодарны за ваш труд, за ваш ежедневный подвиг», - отметил в своем поздравлении заместитель губернатора Кузбасса Валерий Догадов.

Сотрудников уголовного розыска и ветеранов службы также поздравил председатель Совета ветеранов органов внутренних дел ГУ МВД России по Кемеровской области генерал-лейтенант милиции Анатолий Виноградов.

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