В Кемерове готовятся к чемпионату мира по волейболу

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Здесь в следующем году пройдут матчи предварительного этапа с участием сборных Бразилии, Катара, Кубы и Японии. Они сыграют по круговой системе с 27 по 29 августа.

Как сообщил сегодня губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, для проведения игр в Кемерове будут задействованы три крупных объекта: Московская площадь, там будет проходить культурная программа и работать фан-зона, Ледовый дворец «Кузбасс» и спорткомплекс «Кузбасс-Арена», который планируют сдать в конце 1 квартала 2022 года. Для трансляции игр в Кемерове до конца нынешнего года будет построен DATA-центр, который позволит передавать видеосигнал высокого качества в любую точку планеты.

Подготовка объектов в Кемерове идет в установленные сроки - об этом заявил технический директор Международной федерации волейбола – FIVB - Стивен Таттон. Он в составе делегации, включавшей членов оргкомитета чемпионата и международной федерации проинспектировал уровень готовности объектов к соревнованиям.

На 18 мая в Кемерове запланировали проведение мероприятия «100 дней до чемпионата мира по волейболу FIVB 2022».