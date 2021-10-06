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Происшествия6 октября 2021 5:52

В Кузбассе снова произошло землетрясение

Возникновение подземных толчков случилось по естественным причинам
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе снова произошло землетрясение. Фото: asgsr.ru.

В Кузбассе снова произошло землетрясение. Фото: asgsr.ru.

В Кузбассе 5 октября сейсмостанции зафиксировали землетрясение. Об этом сообщили в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Сейсмическую активность зафиксировали в 16.20, в 19 километрах к северо-востоку от Междуреченска с координатами 53.42 широты и 87.34 долготы. Магнитуда сейсмического события составила 2,3. Кроме того, характер подземных толчков не антропогенный, а естественный и в сводке обозначен, как earthquake (землетрясение).

Напомним, что 29 сентября к северо-востоку от Междуреченска произошло землетрясение. Магнитуда сейсмического события составила 3.2.