В Кузбасс продолжает поступать новое медоборудование

Новые аппараты позволят быстро и эффективно лечить людей. Фото: АПК

Из запланированных на 2021 год 352 единиц медоборудования в Кузбассе установили 160. В общей сложности на оборудование больниц выделено 2,2 миллиарда рублей по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения. Так, в Новокузнецкую больницу № 29, Кузбасскую больницу скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского и Кемеровскую районную больницу им. Б. В. Батиевского поступили 14 новых аппаратов.

С помощью новых видеодуоденоскопа и видеогастроскопов, а также детского видеоэндоскопического комплекса врачи смогут более быстро и точно ставить диагнозы и проводить операции желудочно-кишечного тракта. Помимо этого, поступили еще 10 кардионосителей, с помощью которых можно будет более удобно делать проверку состояния пациентов с заболеваниями сердца.

Современное медоборудование уже не первый раз поступает в кузбасские больницы.