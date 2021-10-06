Ремонт трамвайных путей в Новокузнецке подходит к концу

Ремонт в Новокузнецке на финальной стадии. Фото: Instagram / skuznetsov_nk

В Новокузнецке проходит капитальный ремонт трамвайных путей по нацпроекту «Чистый воздух». Напоминаем, что ремонт идет на участках: Топольники, Кузнецкий мост, улица Орджоникидзе и район завода НЛВЗ.

Сейчас на участке Орджоникидзе готово более 1600 метров путей, в Топольниках 570 метров одиночного пути, а на участке НЛВЗ уложен весь путь со стороны Кузнецка. На участке от Металлургов до Кузнецкстроевского производят проверку бесконтактной сети.

- Ремонт близится к завершению, готовим бесконтактную сеть, - поделился в соцсетях мэр города Сергей Кузнецов. - На данный момент работы выполнены на 80% в полном объеме и ведутся с опережением графика.

Ремонт планируется закончить в течение двух - пяти суток.