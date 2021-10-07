Коронавирус в Кузбассе: названы территории с новыми заболевшими

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН (архив)

По данным оперативного штаба, на утро 7 октября в Кузбассе было выявлено 176 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией - это на восемь больше, чем день назад.

Лидером в регионе по числу заболевших вновь стал Новокузнецк - с 30 случаями. В других территориях показатели такие: Кемерово - 29, Белово - 24, Междуреченск - 16, Анжеро-Судженск - 10, Осинники - 9, Мыски и Прокопьевск - по 8, Калтан, Гурьевский МО и Новокузнецкий МР - по 5, Прокопьевский МО и Юргинский МО - по 4, Юрга и Яшкинский МО - по 3, Ленинск-Кузнецкий, Беловский МО, Промышленновский МО и Топкинский МО - по 2, Киселевск, Краснобродский, Ижморский МО, Ленинск-Кузнецкий МО и Яйский МО - по 1.

Число выздоровевших за прошедшие сутки меньше числа заболевших - их 174. Таким образом, в Кузбассе 55 514 больных справились с болезнью.

Умерли семь пациентов - четыре мужчины и три женщины. У всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Самый молодой из них - житель Мысков 1991 года рождения. Остальным было более шестидесяти лет.

В общей сложности пандемия в Кузбассе унесла жизни 1 334 человек.

По состоянию на 7 октября медицинскую помощь продолжают получать в регионе 1 215 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9 940 человек.