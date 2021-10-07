Экс-замгубернатора Кузбасса возглавил парламент

Фото: парламент Кузбасса

Сегодня на внеочередном заседании депутаты регионального парламента выбрали нового председателя.

Им был избран депутат от Мариинского одномандатного избирательного округа № 5 56-летний единоросс Алексей Зеленин. Его кандидатуру предложил своим официальным представлением на выдвижение губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, а также фракции в заксобрании - «Единая Россия» и КПРФ. Предложение поддержала также фракция партии «Патриоты России».

Зеленин стал единственным кандидатом на пост председателя парламента. За него единогласно все присутствовавшие 37 областных депутатов.

Он имеет большой опыт руководящей работы. Родился в 1965 году в Мариинске, учился на историческом факультете Кемеровского государственного университета, где попутно был известен как активный комсомолец. Зеленин - кандидат исторических наук, доктор политических наук, профессор. После окончания вуза остался там же, работая в его подразделениях. Прошел путь от ассистента кафедры истории СССР до проректора вуза. Затем перешел на работу в администрацию Кемеровской области - там возглавлял департамент молодежной политики и спорта, в 2013-м стал заместителем губернатора Кузбасса - руководителем аппарата областной администрации. Некоторое время руководил Кузбасским региональным институтом развития профессионального образования. С 2018 года - депутат парламента Кузбасса, был членом комитетов парламента по вопросам государственного устройства, местного самоуправления и правоохранительной деятельности и по вопросам образования, культуры и национальной политики.

Место председателя кузбасского парламента стало вакантным после того, как 1 октября сложил с себя полномочия Вячеслав Петров - в связи с его избранием депутатом Госдумы РФ.