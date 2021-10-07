В Кузбассе поезд сбил пасшихся на путях лошадей

Фото: Управление на транспорте МВД России по СФО

ЧП произошло на перегоне станций Бочаты - Белово. В результате трое животных погибли.

Как уточнили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Белово поступило сообщение о том, что машинист грузового поезда вынужден был применить экстренное торможение для предотвращения наезда на лошадей, вышедших на железнодорожные пути. Здесь они паслись без присмотра. Однако расстояние для поезда оказалось слишком коротким - столкновения со смертельным исходом избежать не удалось. Сейчас сотрудники транспортной полиции устанавливают владельца лошадей, допустившего выпас скота вблизи железнодорожных путей.

Кстати, как отмечают в транспортной полиции, подобные столкновения с крупным скотом могут привести не только к гибели животных, но и к другим тяжелым последствиям. Так, при экстренном торможении поезда могут пострадать пассажиры, либо ценный груз. И это не говоря уже о том, что состав может сойти с рельс.