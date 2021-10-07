В Кузбассе выбирают лучшего «Народного участкового»

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Из двадцати шести кандидатов необходимо определить одного финалиста всероссийского конкурса.

Сегодня начался второй отборочный этап Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый - 2021».

На сайте Главного управления МВД России по Кемеровской области открыто онлайн-голосование за победителей регионального этапа. Борьбу за право представлять Кузбасс в финале конкурса продолжают 26 участковых уполномоченных полиции, набравших по результатам первого тура наибольшее количество голосов интернет-пользователей.

Второй этап голосования продлится по 16 октября текущего года.

Напомним, что всероссийский конкурс «Народный участковый» проводится на протяжении одиннадцати лет. Победителей на всех трех этапах состязания выбирают сами жители.

В прошлом году победителем конкурса стал участковый уполномоченный полиции из Новокузнецка Александр Тупиков.