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Общество7 октября 2021 12:56

В Кузбассе выбирают лучшего «Народного участкового»

Источник:kp.ru
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Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Из двадцати шести кандидатов необходимо определить одного финалиста всероссийского конкурса.

Сегодня начался второй отборочный этап Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый - 2021».

На сайте Главного управления МВД России по Кемеровской области открыто онлайн-голосование за победителей регионального этапа. Борьбу за право представлять Кузбасс в финале конкурса продолжают 26 участковых уполномоченных полиции, набравших по результатам первого тура наибольшее количество голосов интернет-пользователей.

Второй этап голосования продлится по 16 октября текущего года.

Напомним, что всероссийский конкурс «Народный участковый» проводится на протяжении одиннадцати лет. Победителей на всех трех этапах состязания выбирают сами жители.

В прошлом году победителем конкурса стал участковый уполномоченный полиции из Новокузнецка Александр Тупиков.