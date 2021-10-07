В Кузбассе прокуратура проверит ситуацию с разутым школьником

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Кемеровский третьеклассник забыл дома сменную обувь и по требованию учительницы он разулся и ходил по классу в одних носках.

Инцидент случился в кемеровской школе №31. Сегодня о нем в социальных сетях сообщила возмущенная мать ученика.

- Ребёнок ходил все занятия в тонких носках. Мой сын, ученик 3 класса, забыл сменку, и педагог сказала ему снять обувь. Мальчику 8 лет, послушался и весь день морозил на бетонном полу ноги. Не было предложено пойти домой и взять сменку, не было предложено обуть бахилы, - написала она.

Стоит отметить, что однозначной реакции этот пост не вызвал: в большинстве своем пользователи соцсетей ругали педагога, но нашлись и те, кто недоумевал: почему родители не выполнили свои прямые обязанности и не проследили полную готовность ребенка к школе.

Историей заинтересовались контролирующие органы. Как сообщили в прокуратуре Кузбасса, по информации, размещенной в сети Интернет о нарушении прав школьника, прокурору Центрального района г. Кемерово поручено провести проверку по данному факту и в случае выявления нарушений принять комплекс мер реагирования для их устранения.

Также стало известно, что учительнице, вынудившей разуться ученика и не предложившей других вариантов в данной ситуации, объявлен выговор и она лишена премии. Третьеклассника по согласованию с родителями переведут учиться в другой класс.