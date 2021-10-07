Города-миллионники в Кузбассе планировали создать еще полвека назад

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Сегодня в администрации правительства Кузбасса на заседании штаба по развитию региона обсуждали, как привлечь дополнительное население в Кемерово и Новокузнецк.

Как напомнил доктор исторических наук Александр Коновалов, еще в 1971 году выдвигались гипотезы, что Кемерово и Новокузнецк до 2000 года станут городами-миллионниками, а общая численность населения Кузбасса составит более четырех миллионов жителей. Население области должно было увеличиться на 60-70% за счет естественного прироста и на 30-40% за счет притока населения из других регионов. Однако этим идеям не суждено было сбыться.

Сейчас, как отметили в правительстве Кузбасса, ключевыми предпосылками для увеличения численности населения региона является создание высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих мест, развитие социальной инфраструктуры, совершенствование транспортной и инженерной инфраструктуры. Кроме того, серьезный потенциал имеет переселение соотечественников, проживающих за рубежом. При этом планы по созданию городов-миллионников не предполагают каких-либо ограничений в развитии других населенных пунктов региона.

- Наше предложение о создании городов-миллионников было поддержано президентом России Владимиром Путиным. Безусловно, это задача на долгую перспективу, она потребует напряженной и последовательной работы, основная цель которой - создание комфортных условий для жизни и работы в Кузбассе, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Так, в рамках плана по диверсификации экономики в Кузбассе к 2026 году предусмотрено создание не менее 40 тысяч новых рабочих мест в неугольных отраслях экономики.