Кузбасские лесничие получили снегоболотоход

Фото: rosleshoz.gov.ru

В Кемеровский лесхоз поступило чудо вездеходной техники - вездеход-амфибия «ТРЭКОЛ ВЕГА». Это - последняя поставка техники в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Благодаря ему за три года автопарк лесхозов в Кузбассе почти полностью обновился.

Отметим, что на начало 2019 года его износ составлял более 90%.

С помощью вездехода-амфибии, к примеру, работники лесопожарной бригады оперативно и без проблем попадут в труднодоступную болотистую местность – а таких участков в Кузбассе хватает.

Всего в рамках нацпроекта было закуплено 200 единиц техники на сумму почти 300 миллионов рублей - пожарные автоцистерны, малые лесопожарные комплексы на базе автомобилей УАЗ и ГАЗ, трактора колесные и гусеничные, специальное оборудование (мотопомпы, ранцевые лесные опрыскиватели), а также техника для работы на лесных питомниках и проведения работ по лесовосстановлению.