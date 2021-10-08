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Происшествия8 октября 2021 8:17

Следком начал проверку после инцидента с разутым школьником в Кемерове

Учитель заставила третьеклассника весь день ходить по бетонному полу в одних носках
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Следком начал проверку после инцидента с разутым школьником в Кемерове

Следком начал проверку после инцидента с разутым школьником в Кемерове

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следком Кузбасса организовал проверку сообщения о том, что в одной из школ Кемерова учитель заставил ученика третьего класса ходить по бетонному полу в одних носках, так как тот забыл сменную обувь.

- Следствию предстоит проверить все доводы, изложенные в информации, установить обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - отметили в СУ СК Кузбасса.

Напомним, что проверку также организовала прокуратура. В случае выявления нарушений примут комплекс мер реагирования для их устранения. Кроме того, мэрия сообщила, что учителю объявлен выговор, а третьеклассника родители решили перевести в другой класс.