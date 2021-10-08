Следком и прокуратура проведут проверки по факту падения подростка в школе Кемерова. Фото: Следком Кузбасса.

В Кемерове 8 октября восьмиклассник серьезно травмировался в школе. Ранее мэрия сообщила, что подросток облокотился на перила между первым и вторым этажом и упал.

Следком Кузбасса отметил, что около 08.20 поступило сообщение о том, что в больницу из школы с травмами различной степени тяжести доставили 14-летний подростка. В СУ СК по Кемеровской области сообщили, что по данному факту организовали доследственную проверку.

Также проверку проведет областная прокуратура, которая проверит исполнение законодательства об образовании, защите прав несовершеннолетних, в том числе об охране их жизни и здоровья. В случае выявления нарушений примут комплекс мер реагирования для их устранения.