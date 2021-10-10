Кузбассовец поучаствовал в «спецоперации» и остался без денег

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

46-летнему жителю Прокопьевска позвонила незнакомка, представившаяся сотрудницей банка, и предложила помочь вывести на чистую воду мошенников, похитивших с его счета 1,1 миллиона рублей.

Вместо того, чтобы сразу же прекратить разговор и набрать номер телефона банка, который размещен на банковской карте, прокопчанин продолжил диалог.

Звонившая рассказала, что банк компенсировал эту сумму, но для того, чтобы служба безопасности нашла преступников, необходимо перечислить возвращенную сумму на несколько указанных ею счетов. Прокопчанин согласился. Он обналичил все деньги со своего банковского счета и перевел их через банкомат на номера телефонов, которые ему продиктовали. После этого псевдосотрудница банка перестала выходить на связь.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, сейчас сотрудниками уголовного розыска проводятся мероприятия, направленные на установление подозреваемой. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная мера наказания по ней составляет 10 лет лишения свободы.