Кузбасские города включены в список самых «грязных» в России

Фото: администрация города Новокузнецка

Росприроднадзор составил рейтинг основных городов-загрязнителей. Его возглавили Норильск, Череповец и южная столица Кузбасса - Новокузнецк. Также в список включен Междуреченск - на шестом месте.

Об этом в Instagram сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова. По ее словам, распределение мест в рейтинге связано с концентрацией крупнейших металлургических, нефтехимических и теплоэнергетических предприятий, которые используют грязные виды топлива..

В рейтинг вошли Норильск, Череповец, Новокузнецк, Липецк, поселок городского типа Рефтинский в Свердловской области, Междуреченск (Кемеровская область), Магнитогорск, Воркута, Уфа и Ангарск (Иркутская область).

Напомним, что в Новокузнецке уже несколько лет реализуется федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология». До 2024 года на улучшение качества воздуха в южной столице региона будет вложено 6,6 миллиарда рублей из федерального бюджета. Это позволит сократить выбросы оксидов серы, азота и углерода, бенз(а)пирена и сажи на 14,1 тысячи тонн. Вкладываются в проект также сами крупнейшие промышленные предприятия города и средства консолидированного областного бюджета. За последние три года удалось снизить выбросы вредных веществ в атмосферу более чем на десять процентов - это вдвое превышает плановые показатели.

В Междуреченске тоже немало внимания уделяют улучшению состояния окружающей среды, к примеру, здесь реализуется проект по организации курортных зон вблизи города.

Отметим, что по информации главы Росприроднадзора при составлении рейтинга встречались ситуации, когда по отдельности предприятия проходят проверку на уровень выбросов, но при их нахождении в одной области нормативы не выполняются. Из-за отсутствия в законодательстве методики расчетов совокупной нагрузки предприятий она в определенной области превышает уровень загрязнения.