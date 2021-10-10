Коронавирус в Кузбассе: названы территории с новыми заболевшими

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

По данным оперативного штаба, на утро 10 октября в Кузбассе было выявлено 176 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией - это на семь меньше, чем день назад.

Лидером в регионе по числу заболевших остался Новокузнецк - с 29-ю заболевшими. Далее следуют Кемерово - 24, Междуреченск - 23, Белово - 20, Прокопьевск - 14, Мыски - 11, Осинники - 9, Калтан - 8, Анжеро-Судженск и Киселевск - по 7, Юрга, Гурьевский МО и Таштагольский МР - по 3, Краснобродский, Полысаево, Беловский МО, Новокузнецкий МР и Яшкинский МО - по 2, Ленинск-Кузнецкий, Крапивинский МО, Прокопьевский МО, Промышленновский МО и Тисульский МО по 1.

Число выздоровевших за прошедшие сутки больше числа заболевших - их 179. Таким образом, в Кузбассе 56046 больных справились с болезнью.

Умерли пять пациентов - трое мужчин и две женщины. У всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Всем было более пятидесяти пяти лет.

В общей сложности пандемия в Кузбассе унесла жизни 1350 человек.

По состоянию на 10 октября медицинскую помощь продолжают получать в регионе 1210 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 11868 человек.