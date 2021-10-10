В Кузбассе впервые пройдет международный конгресс коллекционеров

Фото: Культура.РФ

Выставки-презентации частных коллекций, прибывших из Минска, Барнаула, Владивостока, Калужской области, Кемерова, Кирова, Красноярска, Москвы, Мурманска, Самары, а также представленных местными собирателями, пройдут в Новокузнецке 15 и 16 октября.

Мероприятие посвящено 300-летию начала промышленного освоения Кузбасса.

На конгрессе коллекционеры представят разные направления - от собирания марок, значков и открыток, до моделей машин и антиквариата. Ожидается, что мероприятие объединит более 70 частных коллекционеров и 16 коллекций от территорий Кузбасса, в том числе Новокузнецкий художественный музей, Новокузнецкий краеведческий музей, музей-заповедник «Кузнецкая крепость» и Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского.

- Международный конгресс коллекционеров - это масштабный проект для знатоков антиквариата и современного искусства, начинающих коллекционеров и широкой публики. Одна из самых значимых тем конгресса будет посвящена вопросу о закреплении статуса коллекционера в рамках законодательства РФ, - отметила министр культуры и национальной политики Кузбасса Марина Евса.

В программе также запланированы консультации экспертов, мастер-классы и обмен коллекционными материалами, выставки-презентации 34 территорий «Наследие Кузбасса в предметах коллекционирования», знакомство с коллекциями редких монет новокузнецких музеев, в том числе с «Сибирской монетой», а также вечерняя интерактивная выставка «История эстрадной и рок-культуры г. Новокузнецка», с участием легендарных музыкантов и солистов города, которые дадут концерт в формате «Квартирник».

Конгресс пройдет в г. Новокузнецке на территории выставочной компании «Кузбасская ярмарка» (ул. Автотранспортная, 51). Вход для посетителей - свободный.