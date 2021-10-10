В южной столице Кузбасса стартовала масштабная газификация

Фото: инстаграм А.Панова

В Новокузнецком городском округе в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» началось строительство сетей газоснабжения в Кузнецком и Орджоникидзевском районах.

За первые дни работы в Орджоникидзевском районе, к примеру, уже проложено четыре километра сетей от запланированных 15километров.

Сети, в том числе, подведут к домам частного сектора. По информации администрации города, 637 домов на 25 улицах района имеют техническую возможность подключения к сетям газоснабжения. 213 домовладений дали согласие на реализацию такой возможности.

При этом сети укладывают методом горизонтально-направленного бурения, который не предусматривает рытья траншей.

В целом в рамках реализации проекта «Чистый воздух» запланировано строительство сетей газоснабжения на территории Заводского, Центрального, Куйбышевского, Кузнецкого и Орджоникидзевского районов Новокузнецка. На эти цели в нынешнем году из федерального бюджета выделено 426,7 миллиона рублей.

Вопрос газификации южной столицы Кузбасса обсуждался также на днях заместителем губернатора Андрееем Пановым в рамках работы на X Петербургском международном газовом форуме с руководителями структурных подразделений ООО «Газпром межрегионгаз».

Как сообщил в своем инстаграме Андрей Панов, одним из ключевых моментов стало обсуждение выполнения поручений Президента России о догазификации, то есть подведении газа до границы земельного участка без привлечения средств граждан. Как уточнил замгубернатора, сформирован и утвержден сводный план-график догазификации в Кузбассе. В него включены также и объекты в Новокузнецке, которые будут построены в рамках федерального проекта «Чистый воздух».