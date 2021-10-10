В Кузбассе ожидают мокрый снег и гололедицу

Фото: инстаграм Ильи Середюка

Начало новой недели вряд ли порадует жителей региона хорошей погодой.

В понедельник, 11 октября, синоптики Кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют в Кузбассе похолодание и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ночью на территории региона ожидают от минус 2до плюс 3 градусов тепла. Днем – 3-8 градусов тепла. Ветер - северный, 4-9 метра в секунду, местами до 14 метров в секунду. Ночью и утром также на дорогах местами гололедица.

В Кемерове будет еще холоднее: ночью от минус 1 до плюс 1 градус, днём - от 2 до 4 градусов тепла, Ветер северный, 4-9 метра в секунду.

В эти дни многие кузбассовцы стремятся насладиться хорошей погодой и запечатлеть разнообразные осенние краски, пока их не скрыл снежный покров. Одним из таких фотографов оказался глава Кемерова Илья Середюк, выложивший тематическую подборку снимков в своем инстаграме. Многие подписчики мэра, к слову, публикацию оценили позитивно.