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Происшествия11 октября 2021 10:25

Полиция Кузбасса провела проверку сообщения о массовой гибели рыбы

Ранее одна из местных жительниц забила тревогу
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Полиция Кузбасса провела проверку сообщения о массовой гибели рыбы. Фото: ВКонтакте/podslushanomyski42.

Полиция Кузбасса провела проверку сообщения о массовой гибели рыбы. Фото: ВКонтакте/podslushanomyski42.

В Кузбассе полиция провела проверку сообщения о массовой гибели рыбы в одном из водоемов города Мыски. Напомним, что ранее одна из местных жительниц забила тревогу. В ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что полицейские обследовали указанную территорию и опросили местных жителей.

- Кроме того, обследование водоемов и изучение образцов воды провели специалисты Верхнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что факт массовой гибели рыбы не подтвердился. Также не выявили превышения вредных веществ в воде, которое бы могло иметь негативные последствия.