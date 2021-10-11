В Кемерове полиция оштрафовала пранкеров за игру в нарды на проезжей части Советского проспекта

В Кемерове полиция оштрафовала пранкеров за игру в нарды на проезжей части Советского проспект. Фото: youtube.com/watch?v=evWLm7FuLmk.

В Кемерове накануне экипаж ДПС заметил на проспекте Советском трех молодых людей, которые припарковали автомобиль Mercedes-Benz на проезжей части, установили на дороге столик со стульями и стали играть в нарды, закусывая едой из точки быстрого питания. В ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что сотрудники ГИБДД приселки действия нарушителей.

В ведомстве уточнили, что водителем иномарки оказался неработающий 24-летний местный житель. Как оказалось, автомобиль он взял в аренду специально для съемок видео. Автоинспекторы составили в отношении него три протокола. Санкции статей предусматривают штраф на общую сумму 3500 рублей.

Еще двоих участников инцидента 24-летнего брата водителя и 25-летнего друга привлекли к административной ответственности. Полицейские составили в отношении них протоколы, которые предусматривают наложение штрафа в размере одной тысячи рублей.

Кроме того, что в марте текущего года 24-летнего водителя уже привлекали сотрудники ГИБДД к ответственности за попытку съехать на автомобиле в подземный пешеходный переход, который расположен в районе проспекта Ленина, 90 в Кемерове.