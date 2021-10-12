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Общество12 октября 2021 9:55

В Кузбассе экс-горняк отсудил 300 тысяч за вред здоровью

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Трудясь в горнодобывающей компании длительный срок, житель Новокузнецка получил профессиональные заболевания в результате длительного воздействия вибрации и охлаждающего микроклимата. Ему было установлено 30% утраты общей трудоспособности.

- Пострадавший испытывал постоянные физические и моральные страдания в связи с тем, что не мог вести активный образ жизни, выполнять физическую работу, так как сразу начинал кашлять и задыхаться. Испытывая боли, мужчина каждый раз был вынужден принимать лекарственные препараты и обращаться за медицинской помощью, - уточнили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных прист

Бывший горняк обратился в суд с иском о взыскании с работодателя компенсации морального вреда, его требования были удовлетворены в сумме 300 тысяч рублей. Получить деньги в полном объеме помогли сотрудники Новокузнецкого межрайонного отделения судебных приставов.