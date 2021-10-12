Вредные выбросы в Новокузнецке снизятся не менее чем на 20%

Фото: пресс-служба АПК

На очереди - уменьшение выбросов в Кемерове.

Об этом заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Сегодня с инспекционной поездкой южную столицу региона посетил руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» Максим Корольков посетил ряд крупных предприятий и объектов. Он оценил, как проходит модернизация производства на крупнейших промышленных предприятиях города.

Напомним, что в Новокузнецке уже несколько лет реализуется федеральный проект «Чистый воздух», предполагающий уменьшить число вредных выбросов в атмосферу. Пока работы идут с опережением плановых показателей в два раза.

- До 2024-го года мы задействуем более 12,5 миллиарда рублей на повышение экологичности производства и снизим выбросы не менее чем на 20%. В 2020 году они уже сократились более чем на 10% по сравнению с 2017 годом. Мы также хотим включить в этот проект Кемерово и разрабатываем комплексный план по снижению в городе вредных выбросов, - отметил Сергей Цивилев.

По программе социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года на реализацию нацпроекта «Экология» из федерального бюджета будет направлено 6,6 миллиарда рублей. В этом году регион получит 2,1 миллиарда рублей, из которых 1,6 миллиарда уже поступили в область. На эти средства обновят городской транспорт, трамвайные пути и проведут газификацию.