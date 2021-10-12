В Кузбассе полицейские вернули домой пропавших первоклассниц

Фото: архив КП

Девочки после уроков не вернулись вовремя к родителям и забыли им позвонить.

В дежурную часть отдела полиции «Новоильинский» УМВД России по городу Новокузнецку обратился взволнованный местный житель, рассказавший, что его 7-летняя дочь не вернулась домой после школы. До этого, по словам родителя, первоклассница уже несколько дней возвращалась домой с занятий сама, но в этот раз ее так и не дождались. Отец девочки сразу обратился в полицию, а также приступил к самостоятельным поискам.

В район, где, по предварительным данным, могла пропасть школьница, были оперативно стянуты патрульные наряды, задействованные в системе единой дислокации. Попутно инспекторы по делам несовершеннолетних опрашивали родителей одноклассников разыскиваемой девочки. Их ожидал неприятный сюрприз – оказалось, что домой не пришла еще одна первоклассница, подружка пропавшей.

Спустя некоторое время один из экипажей дорожно-патрульной службы ГИБДД получил информацию, что в подъезде многоквартирного дома видели девочку, похожую на потерявшуюся. Сигнал проверили - и обнаружили обеих школьниц. Они рассказали, что по дороге домой заигрались и заблудились. Замерзнув, первоклассницы зашли в ближайший открытый подъезд, чтобы погреться.

Полицейские передали потеряшек родителям. И провели с ними профилактические беседы, посоветовав быть внимательнее и осторожнее.