Легенда кузбасского и советского футбола отмечает юбилей

Фото: администрация г.Кемерово

Сегодня день рождения - у одного из самых популярных футболистов Сибири и Союза, кемеровчанина Виталия Александровича Раздаева.

Он родился 13 октября 1946 года в Анжеро-Судженске. В 1964 году дебютировал в составе кемеровского «Химика» (прежнее название «Кузбасса»). Летом 1967 года был приглашен в ЦСКА, который в то время тренировал знаменитый Всеволод Бобров. С московскими армейцами кузбассовец дошёл до финала Кубка СССР. Однако в столице Виталий не остался, а предпочел вернуться в Кемерово, в «Кузбасс», с которым в 1970 году вышел в Первую лигу. В составе кемеровчан стал чемпионом РСФСР 1972 года и бронзовым призёром чемпионата РСФСР 1970 года.

Дважды — в 1971 и 1977 году — Раздаев выигрывал спор бомбардиров Первой лиги. 24 мая 1977 стал автором хет-трика в ворота московского «Спартака» - эта игра до сих пор считается самой знаменитой для кемеровчан, которые забили тогда многократным чемпионам СССР четыре безответных мяча.

За всю карьеру Виталий Раздаев сыграл в чемпионатах страны 842 матча, забил 361 гол, в том числе 33 матча и 8 голов - в Высшей лиге за ЦСКА. Он - мастер спорта СССР (1979). Лучший бомбардир первой лиги СССР по футболу за всю историю (216 мячей в 555 матчах). Почётный гражданин города Кемерово .

В профессиональный футбол кемеровчанин закончил играть в 44 года. Но бутсы на гвоздь не повесил, продолжает играть - и забивать – в ветеранских турнирах.

К 60-летнему юбилею был награжден высшей наградой Кемеровской области — орденом «Доблесть Кузбасса».

Именем Виталия Раздаева был назван символический клуб бомбардиров Первой лиги чемпионата СССР.

Его имя также носит детская футбольная команда в г. Кемерово.

Сегодня с юбилеем выдающегося спортсмена поздравил в своем Instagram глава Кемерова Илья Середюк.

Еще одним подарком юбиляру стало проведение в столице Кузбасса межрегионального турнир по мини-футболу среди ветеранов на призы братьев Владимира - он старше брата на два года и тоже мастер спорта СССР - и Виталия Раздаевых.