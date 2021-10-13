В Кузбассе улучшают качественную медпомощь на селе

Фото: пресс-служба АПК

В 14 муниципальных образованиях региона в нынешнем году установят 40 новых медпунктов и амбулаторий. В результате без малого 26 тысяч сельских жителей будут получать медпомощь в современных и комфортных условиях.

Например, фельдшерско-акушерские пункты оборудуются процедурными, кабинетами приема, комнатами ожидания. Для медперсонала также предусмотрены помещения для хранения уборочного инвентаря и лекарственных средств, раздевалка, санузел, тепловые узлы. Площадь каждого ФАПа составит 86,4 квадратных метра.

- По программе модернизации первичного звена здравоохранения, которая стартовала в этом году, в Кузбассе в течение пяти лет на отдаленных сельских территориях будет построено 193 модульные конструкции. В нынешнем году мы сдадим первые 40 современных медпунктов, на эти цели направлено 380,3 миллиона рублей, 342,3 из которых - из федерального бюджета, - рассказал губернатор Сергей Цивилев.

Так, в селе Новоказанка Чебулинского округа модульный ФАП возведут вместо аварийного здания. Пока идет строительство, в местном школьном кабинете уже принимает пациентов молодой специалист, который устроился на работу по программе «Земский фельдшер».

Три модульных пункта откроются в деревнях Осиновка, Подъяково и в поселке Привольный Кемеровского округа. В том числе для жителей будет доступна розничная торговля лекарствами, так как в этих населенных пунктах нет аптек.