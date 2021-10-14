Минздрав Кузбасса сообщил стоимость часового полета борта санавиации. Фото: АПК.

Жители Кузбасса поинтересовались в соцсетях, во сколько обходится вылет борта санавиации к пациенту. На этот вопрос ответили представители регионального Министерства здравоохранения.

- Стоимость одного часа полета - 295 000 рублей, - рассказал Минзрав Кузбасса.

Также кузбассовцы поинтересовались, в каких случаях пациент может воспользоваться новым вертолетом санавиации.

- Хочется спросить, а как вызвать такой вертолет, если, например, у человека инсульт, и счет идет на минуты? И хочется перевезти в Кемерово, чтобы его наблюдали, лечили на более современной технике, чем, например, в Прокопьевске? - спросила одна из жительниц.

В ответе пояснили, что данные вызовы к пациентам формирует медицинское учреждение.

- Вызов вертолета МИ-8 формируется больницей, где находится пациент, по утвержденной форме заявки, при наличии положительного решения принимающей стороны, - уточнили в Минздраве Кузбасса.

Напомним, что 6 октября появился первый борт санитарной авиации в Кузбассе.