Минздрав Кузбасса сообщил стоимость часового полета борта санавиации. Фото: АПК.
Жители Кузбасса поинтересовались в соцсетях, во сколько обходится вылет борта санавиации к пациенту. На этот вопрос ответили представители регионального Министерства здравоохранения.
- Стоимость одного часа полета - 295 000 рублей, - рассказал Минзрав Кузбасса.
Также кузбассовцы поинтересовались, в каких случаях пациент может воспользоваться новым вертолетом санавиации.
- Хочется спросить, а как вызвать такой вертолет, если, например, у человека инсульт, и счет идет на минуты? И хочется перевезти в Кемерово, чтобы его наблюдали, лечили на более современной технике, чем, например, в Прокопьевске? - спросила одна из жительниц.
В ответе пояснили, что данные вызовы к пациентам формирует медицинское учреждение.
- Вызов вертолета МИ-8 формируется больницей, где находится пациент, по утвержденной форме заявки, при наличии положительного решения принимающей стороны, - уточнили в Минздраве Кузбасса.
Напомним, что 6 октября появился первый борт санитарной авиации в Кузбассе.