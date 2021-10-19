Кузбасс получит культурный объект с утонченным видом

Фото: instagram.com/skuznetsov_nk/

В здании бывшего новокузнецкого кинотеатра «Коммунар» ведутся работы по его превращению в театр кукол.

Темпами и качеством проделанного впечатлился глава южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов, рассказавший об увиденном в своем инстаграме. В частности, его порадовал «утонченный вид» обновленного здания, особенно заметный при ярком солнце. Также он отметил:

- Прекрасная погода дала возможность строителям выполнить необходимые работы по благоустройству. Так, полностью сделаны отмостки пешеходной части, собраны ливнеприёмные лотки, в завершающей стадии - обустройство бордюров и асфальтирование.

Напомним, решение о переделке экс-кинотеатра в театр кукол было принято в начале 2017-го года. Объект готовились сдать к 400-летию города, то есть, летом 2018-го года, но не успели. После этого сроки сдачи еще несколько раз переносили. Заказчиком по реставрации объекта культурного наследия выступает Министерство строительства Кузбасса. Власти объясняли, что причина длительной реконструкции - в необходимости сохранения исторического облика здания.

Новокузнецкий театр кукол «Сказ» основан 8 февраля 1942 года. В 1961 часть труппы переехала в Кемерово, где создала Кемеровский областной театр кукол имени Аркадия Гайдара.