Кузбасский город получит томограф благодаря настойчивой пенсионерке

Фото: пресс-служба АПК

Помочь пообещал глава региона во время проводимого им приема жителей по личным вопросам.

- Такие встречи у нас стали традиционными. Активные неравнодушные жители предлагают самые интересные идеи, задают наиболее актуальные вопросы. Не первый раз замечаю, что большинство обращений касаются не личных проблем, а общественно значимых тем для Кузбасса, - отметил Сергей Цивилев.

Именно такая общественно значимая просьба поступила от жительницы Белова. Как уточнили в пресс-службе администрации Правительства Кузбасса, пенсионерка, ветеран труда Надежда Двойнишникова рассказала во время приема, что вся ее семья переболела коронавирусом. А чтобы своевременно ставить диагнозы, городу необходим новый компьютерный томограф. Губернатор к просьбе отнесся положительно. Согласно его распоряжению, аппарат будет приобретен и установлен в Беловской городской больнице №1 до 15 декабря нынешнего года.