Жителю Кузбасса грозит срок за розлив «коньяка» и «водки»

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В ходе операции «Торговля» у него изъяли 887 бутылок поддельной водки и коньяка, а также 15 литров этилового спирта. Общий объем изъятого составил почти 500 литров.

Следователями Кузбасского линейного управления МВД России окончено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя деревни Мозжуха. Его обвиняли по части 1 статьи 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные производство, хранение спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенные в крупном размере).

В ходе следствия было установлено, что контрафактный алкоголь фигурант производил кустарным способом. В пристройке своего дома он разместил пластиковую бочку объемом 300 литров, автоматическую насосную станцию, фильтры для очистки воды и поливочные пистолеты. Смешанный с водой спирт житель Кемеровского района дополнял вкусовыми и цветовыми компонентами, разливал в бутылки с этикетками, содержащими информацию о наименовании, производителе и крепости алкогольного напитка, и упаковывал в картонные коробки.

Общая стоимость изъятой транспортными полицейскими спиртосодержащей и алкогольной продукции, согласно произведенной экспертизе, составила около 200 тысяч рублей.

Сейчас уголовное дело в отношении контрофакщика рассматривается в суде. Максимальное наказание может составить до трех лет реального лишения свободы.