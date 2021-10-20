В Кузбассе с рельс сошли вагоны с углем

Фото: пресс-служба Западно-Сибирской прокуратуры

Инцидент произошел сегодня на территории Прокопьевского муниципального округа. Восемь вагонов с углем шахтоуправления «Майское» сошли с путей необщего пользования, часть из них опрокинулась. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Видимо, при этом обошлось без человеческих жертв, так как о них пресс-служба не сообщает.

По данному факту была организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. На место выехали сотрудники Новокузнецкой транспортной прокуратуры.

В Кузбассе в конце августа нынешнего года был похожий инцидент во время перевозки угля, но с большим числом вагонов - их сошло с железнодорожных путей тогда одиннадцать штук рядом со станцией Забойщик. Девять вагонов, груженные черным золотом, опрокинулись. Пострадавших тогда тоже не было.