В Кузбассе закрывают организации за нарушения антиковидного режима

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН (архив)

Специалисты территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу провели проверочные мероприятия в отношении 37 предприятий и организаций на предмет соблюдения профилактических и дезинфекционных мероприятий, способствующих ограничению распространения коронавирусной инфекции.

Проверки, в частности, были устроены на предприятиях торговли и сферы услуг, предприятиях общественного питания, дошкольных и школьных учреждениях, предприятиях транспорта, промышленных объектах.

Среди выявленных нарушений - не обеспечение работников предприятия масками в достаточном количестве (с заменой каждые 2 часа на 7 дней), не обеспечение контроля за соблюдением масочного режима в организации как работниками, так и посетителями (в т.ч. клиентами, потребителями и др.), не обеспечение соблюдения социальной дистанции между покупателями в предприятиях торговли не менее 1,5 метров (отсутствует разметка), не обеспечение мойки и дезинфекции тележек и корзин для товаров, отсутствие дезинфицирующих средств для обработки поверхностей.

По представленным материалам кузбасскими судами вынесены наказания в виде приостановления деятельности в отношении трех хозяйствующих субъектов. Еще три хозяйствующих субъекта оштрафованы на общую сумму в 75 тысяч рублей.

Отметим, что сегодня о необходимости проведения рейдов по соблюдению антиковидных мер в связи со сложной обстановкой, складывающейся в городе, заявил глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.