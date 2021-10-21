В Новокузнецке новая инфекционная больница забита больными

Фото: пресс-служба АПК

Об этом сегодня сообщил глава южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов в эфире городской телепрограммы «Утро с мэром».

- За последнюю неделю мы получили не только пик, но и плюс 7% к нему. В поликлинику обратились 97 человек, госпитализировано 77, на ИВЛ находятся 33. Это те, кто в состоянии комы или близко к этому. Плюс 4,3% - рост обращений в поликлиники за прошедшую неделю, с понедельника по четверг - плюс 21%. Это очень ощутимо… Новая ковидная больница уже вся полная. Она забита уже буквально, она работает на полную мощность. И при всем при этом не хватает коек, мы открываем новые, - отметил глава.

Напомним, что открытая в сентябре инфекционная больница изначально была рассчитана на 270 коек, при необходимости возможно увеличение коечного фонда до 319 коек.

Сергей Кузнецов сообщил, что в городе дополнительно откроют еще 100 коек для заразившихся COVID.

Глава в очередной раз призвал местных жителей соблюдать все медицинские меры: социальную дистанцию, обработку рук и помещений, использование масок.

По последним данным оперативного штаба, Новокузнецк вновь вернулся на первое место в регионе по числу заразившихся. За последние сутки их прибавилось на 37.