В Кузбассе полицейские вернули домой загулявших подростков

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В отдел полиции «Новобайдаевский» УМВД России по Новокузнецку обратились родители двух 12-летних школьников. Они рассказали, что те ушли погулять и не вернулись вовремя домой.

Незамедлительно были организовали поисковые мероприятия, к которым привлечены оперативники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции. Также нарядам полиции, задействованным в системе единой дислокации, направили ориентировки на пропавших подростков.

В итоге школьников на второй день поисков участковый уполномоченный обнаружил на территории одного из гаражных кооперативов. Установлено, что противоправных деяний в отношении них не совершалось. Подростки рассказали, что все это время гуляли по городу. Они были переданы родителям.

Но воспитательными беседами дело не ограничилось.

Один из загулявших подростков был поставлен на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних. В отношении законного представителя второго полицейские составили протокол по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».