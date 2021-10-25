В Кузбассе изменили сроки проведения сельскохозяйственных ярмарок. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Кузбасса изменили даты проведения однодневных сельскохозяйственных ярмарок.

Так, ярмарка в Тисульском районе должна была состояться 30 октября, однако она прошла 23 октября. В Калтанском городском округе ярмарка пройдет 28 октября, а была запланирована на 2 ноября. Сельскохозяйственные ярмарки в Тяжинском, Кемеровском, Таштагольском, Юргинском муниципальных округах намечены на 29 октября вместо 30 октября.

Также пройдет 13 ноября ярмарка в Мариинском и Топкинском муниципальных округах вместо 30 октября. В Березовском и Мысковском городских округах проведение ярмарок перенесли на 9 и 11 ноября соответственно вместо 2 ноября.

Напомним, что в городах и районах Кузбасса пройдут однодневные сельскохозяйственные ярмарки. Распоряжение, разрешающее проведение данных массовых мероприятий, подписал губернатор Сергей Цивилев.