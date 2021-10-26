В Кузбассе внук «повесил» на доброго деда семь кредитов

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Общая сумма ущерба для пенсионера составила около 670 тысяч рублей. Полученные деньги его молодой родственник потратил на развлечения, покупку автомобиля, одежды и гаджетов.

История эта берет начало два года назад в Новокузнецке. 69-летний местный житель оформил кредит на оплату операции внуку. Он ежемесячно вносил по 5 тысяч рублей в качестве платежа на специальную карту и был уверен, что долг финансовому учреждению постепенно погашает.

Каково же было удивление заемщика, когда в один неприкрасный момент ему пришло уведомление из банка о задолженности по оплате кредита.

Встревоженный дедушка обратился в полицию. Как выяснилось в ходе расследования ситуации, за два года по кредитному договору новокузнечанина не произошло ни одного погашения. Кроме того, от имени пожилого мужчины с банком за это время заключены еще семь договоров о предоставлении займов на общую сумму около 540 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Злоумышленником оказался 29-летний внук пенсионера. Он сознался в хищении денег и раскрыл схему преступления. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, после того, как дедушка на компьютере внука оформил онлайн-кредит, тот подключил к аккаунту родственника услугу «мобильный банк» и затем похищал вносимые для погашения ежемесячных платежей денежные средства. А вдобавок от имени родственника оформил еще 7 кредитов в банках.

Сейчас следователем отдела полиции «Новобайдаевский» УМВД России по городу Новокузнецку в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» и ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ему грозит до шести лет лишения свободы.