Коронавирус в Кузбассе: названы территории с новыми заболевшими на 27 октября 2021 года

По данным оперативного штаба, на утро 27 октября в Кузбассе было выявлено 281 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Антилидерство в регионе по числу заболевших за сутки осталось за столицей Кузбасса - их добавилось 37. Показатели в других территориях такие: Новокузнецк – 34, Белово – 28, Междуреченск и Прокопьевск – 27, Мыски – 21, Анжеро-Судженск – 20, Ленинск-Кузнецкий – 11, Киселевск и, Осинники – 10, Калтан – 9, Прокопьевский МО – 7, Кемеровский МО – 6, Краснобродский – 5, Юргинский МО – 5, Юрга, Новокузнецкий и Таштагольский МР – 4, Яшкинский МО – 3, Гурьевский, Промышленновский, Топкинский и Яйский МО – 2, Березовский – 1.

Число выздоровевших за прошедшие сутки составило 212. Таким образом, в Кузбассе 59286 больных справились с болезнью.

Умерли пять пациентов - четыре женщины и мужчина. У всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Самая молодая из скончавшихся - жительница Краснобродского 1987 года рождения. Самый возрастной – новокузнечанина 1938 года рождения.

В общей сложности пандемия в Кузбассе унесла жизни 1441 человека.

По состоянию на 27 октября медицинскую помощь продолжают получать в регионе 1711 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 16874 человека.