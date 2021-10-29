В Кузбассе случилось очередное землетрясение

Фото: Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

В Кузбассе 28 октября сейсмостанции зафиксировали землетрясение. Об этом сообщили в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Сейсмическую активность зафиксировали в 19.53, которая произошла в Новокузнецком районе с координатами 53.29 широты и 87.34 долготы. Магнитуда сейсмического события составила 2.2, в эпицентре интенсивность 2.2. Кроме того, характер подземных толчков не антропогенный, а естественный и в сводке обозначен, как earthquake (землетрясение).

Напомним, что 5 октября подземные толчки зафиксировали в 19 километрах к северо-востоку от Междуреченска.