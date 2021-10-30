Коронавирус в Кузбассе: названы территории с новыми заболевшими

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

По данным оперативного штаба, на утро 30 октября в Кузбассе было выявлено 299 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это - на три больше, чем день назад.

Антилидерство в регионе по числу заболевших за сутки осталось за столицей Кузбасса - их добавилось 52. Показатели в других территориях такие: Новокузнецк - 44, Междуреченск - 30, Мыски - 26, Белово - 25, Осинники - 22, Прокопьевск - 21, Анжеро-Судженск - 20, Киселевск - 17, Юрга - 8, Калтан - 6, Кемеровский МО и Юргинский МО - по 5, Краснобродский - 3, Ленинск-Кузнецкий, Тайга, Беловский МО и Яшкинский МО - по 2, Полысаево, Гурьевский МО, Ижморский МО, Крапивинский МО, Прокопьевский МО, Таштагольский МР и Яйский МО - по 1.

Число выздоровевших за прошедшие сутки составило 229. Таким образом, в Кузбассе 59957 больных справились с болезнью.

Умерли пять пациентов - четыре женщины и мужчина. У всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Самый молодой из скончавшихся - беловчанин 1984 года рождения. Самая возрастная – жительница Новокузнецка 1941 года рождения.

В общей сложности пандемия в Кузбассе унесла жизни 1454 человек.

По состоянию на 30 октября медицинскую помощь продолжают получать в регионе 1911 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 17813 человек.