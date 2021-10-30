В Кузбассе пройдет «Ночь искусств»

Фото: Культура.РФ

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией в регионе, мероприятия состоятся как в онлайн-формате, так и в офлайн 4 ноября. В нынешнем году всероссийская акция «Ночь искусств» приурочена ко Дню народного единства.

Как сообщили в министерстве культуры и национальной политики Кузбасса, учреждения культуры подготовили фестивали, выставки, экскурсии, виртуальные концерты.

Так, Центр народного творчества Кузбасса совместно с Музеем изобразительных искусств Кузбасса предлагает посетителям музея программу под названием «Формат пяти искусств», где объединятся изобразительное, народное, боевое, танцевальное и кулинарное искусства. Также в эту волшебную ночь можно будет заглянуть в реставрационную мастерскую музея.

Дирекция инновационных творческих проектов Кузбасса в театре драмы им. А.В. Луначарского организует фестиваль креативных искусств «Коллаборация». В программе - локация художников различных направлений от живописи до граффити, хореографические перфомансы, выдержанные в стиле коллаборации современных и классических танцевальных направлений и др. Фестиваль в том числе доступен к посещению для молодежи по «Пушкинской карте».

Концерт в интернете «Национальная коллаборация» представит «Многофункциональный культурно-досуговый комплекс Орджоникидзевского района» Новокузнецка. А 5 ноября на онлайн-трансляцию архивной записи спектакля «Три сестры» А.П.Чехова приглашает областной театр драмы им. А.В.Луначарского.

А пользователи соцсетей смогут присоединиться к празднику, выложив публикации с хэштегами #мывместе #мыедины и #россияобъединяет.