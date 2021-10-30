В Кузбассе столкнулись три автомобиля, есть погибшие

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Дорожно-транспортное происшествие с серьезными последствиями сегодня произошло на трассе Р-255 Юрга-Томск.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, водитель темного «Хендая» пошел на обгон «КамАЗа» и совершил столкновение со встречным автомобилем «Солярис». Последний от удара откинуло на полосу встречного движения, где произошло его лобовое столкновение с «КамАЗом». Ехавшие в «Солярисе» жители Юрги - мужчина и женщина - в результате аварии погибли на месте. А вот виновник ДТП и его пассажиры по данным соцсетей не пострадали.

Обстоятельства трагедии уточняются сотрудниками ГИБДД.