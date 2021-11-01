В Кемерове вручили подарки первокласснице, поднявшей урну

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.

В Кемерове накануне в ГУ МВД России по Кузбассу поощрили семилетнюю Алину Ивлеву. Школьница подняла опрокинутую мужчиной урну с мусором и стала героиней вирусного видео. Ранее, записью заинтересовалась полиция - и мужчину, и девочку быстро нашли.

Первоклассницу из многодетной семьи решили поощрить за неравнодушие, бережное отношение к окружающему миру и активную гражданскую позицию. На встрече с полицейскими и общественниками ученица рассказала, что в тот день по пути школу увидела в соседнем дворе перевернутую урну и, не раздумывая, подняла ее, несмотря на тяжесть мусорки.

- Потому что я хотела, чтобы наш город и двор были чистыми, - передает слова школьницы пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Маме девочка ничего не сказала, не придав значения. Узнала о произошедшем родитель из школьного чата. В подарок первоклассница получила набор для ментальной арифметики, которой начала заниматься не так давно, и шахматы, о которых мечтала. Кроме того, многодетной семье подарили настольную игру в хоккей.